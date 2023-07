Gewitter zog auf: Frau in Kletterwand gefangen

In eine missliche und vor allem gefährliche Lage geriet am späten Donnerstagnachmittag eine Niederländerin im Tiroler Zillertal: Die 21-Jährige durchstieg einen Klettersteig in Hainzenberg, als ihr in etwa bei der Hälfte die Kraft ausging und ein Gewitter aufzog. Unter widrigsten Bedingungen musste die junge Frau von der Bergrettung gerettet werden.