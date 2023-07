Alaba genießt den Urlaub - Ex-Kollege scherzt

Noch länger im Urlaub

Ein bisserl darf Alaba die Fußball-freie Zeit noch genießen. Beim offiziellen Trainingsauftakt von Real Madrid am 10. Juli darf der ÖFB-Legionär noch im Urlaub weilen, weil er - ebenso wie prominente Mitspieler wie Luka Modric, Junior Rodrygo, Aurelien Tchouameni oder Antonio Rüdiger - nach Saisonende noch mit dem Nationalteam im Einsatz war. Alaba dürfte erst am 20. Juli ins Training einsteigen (und bald drauf zum Trainingslager in die USA reisen).