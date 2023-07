Heimspiel am Ring mit einer großen Veränderung

“Ein mutiger Schritt“

Dass sich das Event am Salzburgring mittlerweile auch international in der Szene einen Namen gemacht hat, macht ihn besonders stolz: „Als wir 2013 angefangen haben, war das so nicht absehbar. Das Ganze hat sich unglaublich entwickelt.“ Weiterentwickelt hat sich in dieser Zeit auch die Musik, auch deshalb wollte sich Wolfram verändern. Bis zuletzt nannte er sich DJ Felice, ab heuer hört er auf den Namen „Slashy Disco“. „Das ist mein neues Projekt, das ich im Rahmen des Festivals vorstelle. Ich möchte einfach eine etwas andere Musikrichtung auflegen. Es ist ein mutiger Schritt, aber ich wollte ihn unbedingt gehen.“