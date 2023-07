Pink: „Klar habe ich’s mir anders vorgestellt!“

„Dann bist du klitschnass. . .“

Abseits des Rasens ist’s seit April auch völliges Neuland für Markus. „Hier ist es nicht so, dass man in der Freizeit viel mit Spielern macht. Den Großteil bin ich im Flugzeug, in Hotels oder eben in meiner Wohnung – die bei diesen Temperaturen Gott sei Dank klimatisiert ist.“ Zumal China auch eine Hitzewelle erlebt, 35 Grad nun Alltag sind. „Kaum bist du auf der Straße, bist du klitschnass – und es ist noch nicht mal Sommer. Deshalb trainieren wir immer um 18 Uhr, steigen die Spiele abends.“