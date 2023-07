Harter Kampf um WG für essgestörte Jugendliche

„Es ist sogar schon ein Fördergeber vorhanden“

Und sie äußerte einen besonderen Wunsch – eine WG für essgestörte Mädels. „Auf der Hungerburg in Innsbruck gäbe es mit dem alten Pfarrhaus eine Räumlichkeit, in der diese Wohngemeinschaft für Patientinnen im poststationären Verlauf realisiert werden könnte. Aber wir stehen an, obwohl die Gespräche mit politischen Vertretern, Sozialversicherungsträgern und Co. seit Monaten laufen“, betont sie und lässt aufhorchen: „Baulich und konzeptionell steht alles, es gibt sogar einen Fördergeber. Doch wer und wie die laufenden Kosten übernimmt, ist ausständig.“ Das Land Tirol müsse sich unter anderem erst ansehen, wie das rechtlich umzusetzen sei – zumindest wurde es so beim Runden Tisch kommuniziert.