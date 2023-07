Feuerwehr befreite eingeklemmten 4-Jährigen

Der Junge war in Begleitung seiner älteren Schwester und hatte sich gegen 16.10 Uhr an die Metalltür seines Einkaufszentrums in Spittal an der Drau angelehnt. Weil eine Besucherin das Kind nicht sehen konnte, öffnete sie die Türe und klemmte dabei den Fuß des Buben zwischen Tür und Asphalt ein. „Er konnte sich selbstständig nicht mehr befreien, weshalb über Notruf die Einsatzkräfte verständigt wurden“, schildert die Polizei.