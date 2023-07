Sommerreise mit Auto ist heuer wieder günstiger

Wer in den kommenden Wochen nach Italien oder Deutschland fahren will, sollte noch in Österreich tanken, empfiehlt der ÖAMTC. Ein Stopp bei kroatischen Tankstellen lohne sich hingegen. Hier koste Super Benzin durchschnittlich 1,455 Euro und Diesel 1,458 Euro je Liter. Noch günstiger sind die Preise aktuell in Slowenien. Dort werde Super um 1,437 angeboten, für Diesel sind es 1,474 Euro pro Liter.