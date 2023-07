Letztes Qualifying für E-Sports-Turnier in Wien

Das E-Sports Qualifikationsturnier „Red Bull For The Win“ geht in die letzte Runde. Nach Events am Patscherkofel in Innsbruck und auf der LEVEL UP in Salzburg geht es ganz getreu dem Motto „vom Zockerzimmer auf die große Bühne“. Das letzte Qualifying findet am 8. Juli in Wien statt, das Finale vor Live-Publikum am 15. Juli im Palais Wertheim.