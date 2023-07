Vermisste Frau steckte tagelang im Schlamm fest

In den USA ist eine seit mehr als einer Woche vermisste Frau lebend aufgefunden worden - sie hatte in einem Naturschutzgebiet mehrere Tage lang im Schlamm festgesteckt. Wie die Polizei im Bundesstaat Massachusetts am Dienstag mitteilte, wurde die 31-Jährige aus einem Sumpf im Borderland State Park gerettet, nachdem andere Wanderer ihre Hilferufe gehört hatten.