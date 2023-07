Grazer Kripo sprengte riesigen Drogenring

Cobra-Beamte nahmen Haupttäter in Wien fest

Weitere Ermittlungen und Observationen führten die Polizisten dann rund zwei Monate später zu vier weiteren Drogen-Produktionsstätten in Wien. Dort nahmen Cobra-Beamte den Haupttäter, einen 39-jährigen Serben, sowie drei weitere Verdächtige, darunter eine Frau, fest. Auch in Wien hatten die Täter teils exklusive Immobilien für ihre Drogengeschäfte angemietet.