Land macht Schritt zu größerer Transparenz

Es werden nur jene Förderungen nicht veröffentlicht, die einen Hinweis auf sensible Daten beinhalten oder die Personen in herausfordernden persönlichen Umständen betreffen. „Andere Bundesländer sollten folgen“Wallner betonte gestern, dass Vorarlberg bei den Auftragsveröffentlichungen bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen würde. Überhaupt sollten sich andere Bundesländer wie auch der Bund ein Beispiel an Vorarlberg in Sachen Transparenz nehmen. Neben den Veröffentlichungen des Landes ist auch das Hinweisgebersystem in die neue Plattform vorarlberg.at/transparenz eingebunden. Dort können anonym Missstände aufgezeigt werden.