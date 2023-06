Appell an LH Mattle, Tiwag-Preise sofort zu senken

Bei Tigas explodieren die Preise

Bis jetzt sieht es also so aus, dass die Tiwag die Preise kräftig anhebt, um sie dann eventuell wieder (geringfügig) senken zu können. Davon kann bei der zweiten Landestochter Tigas keine Rede sein. Hier steigt der Preis nicht nur, er verdoppelt sich mit 1. Juli und zwar von 5,8 Cent brutto pro Kilowattstunde auf 11,92 Cent. Tigas-Chef Georg Tollinger stellt den 120.000 Tiroler Kunden immerhin einen Bonus wie im Vorjahr in Aussicht, als übrig gebliebenes Gas am Markt verkauft und der Erlös „1:1 an die Kunden weitergereicht“ worden sei. Im Vorjahr seien bedingt durch den milden Winter und durch gedrosselte Heizungen 10 Prozent der Gasmenge eingespart worden. Weitere 10 Prozent Ersparnis habe man bei den Netzentgelten erzielt und ebenfalls weitergegeben.