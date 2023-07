US-Star verführt mit intimen Abend an der Traisen

Am kommenden Sonntag trifft New York auf eine aufstrebende Stadt an der Traisen: Denn Grammy-Preisträgerin Suzanne Vega stattet St. Pölten einen Besuch ab. Mit im Gepäck hat die Singer-Songwriterin „An Intimate Evening Of Songs and Stories“. Doch wie intim wird dieser Abend? - „Intim genug, um ihn niemals zu vergessen“, erklärt die Amerikanerin im Gespräch mit der „Krone“. Dabei darf sich das Publikum auf „alte und neue Lieder, leise und laut, folkig und rockig, Hits und tiefe Stücke, mit Geschichten dazwischen“ freuen.