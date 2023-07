Zum steirischen Ferienstart warten 33 Grad

Von sommerlichen Temperaturen war am Montag in der gesamten Steiermark weit und breit nichts zu spüren – im Gegenteil. Fischbach war zum Mittag mit nur 13,2 Grad sogar österreichweit der kälteste Ort überhaupt. Nur dreimal wurde in der Steiermark die 20-Grad-Marke zart überschritten: In Fürstenfeld und Hartberg mit je 20,9 Grad und in Hartberg mit 20,2 Grad.