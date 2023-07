D-Day: Letzter französischer Beteiligter gestorben

Der letzte französische Teilnehmer an der alliierten Landung in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs, Veteran Léon Gautier (100), ist verstorben. Präsident Emmanuel Macron verkündete am Montag: „Léon Gautier, das letzte Mitglied des Kommandos Kieffer, das am 6. Juni 1944 mit seinen 176 französischen Kameraden in der Normandie landete und ein Held der Befreiung war, ist von uns gegangen.“ Frankreich werde Gautier nicht vergessen.