Nächtliche Bergung: Jäger bewusstlos auf Gerlitzen

Es regnete als die Bergretter von Villach (Kärnten) sich in der Nacht auf Montag um 1.17 Uhr auf den Weg machten, um einen Bewusstlosen zu bergen. Der 70-Jährige war während der Jagd auf der Gerlitzen in eine medizinische Notlage geraten und lag bewusstlos am Boden.