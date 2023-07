Versöhnliches Ende für Sepp Straka in Detroit!

Bernd Wiesberger bei LIV-Turnier auf Rang 35

Golf-Profi Bernd Wiesberger beendete indes das LIV-Turnier in Sotogrande unter 48 Teilnehmern auf Platz 35. Der Burgenländer spielte am Sonntag mit eins unter Par seine beste Runde in Andalusien und kam insgesamt auf sechs über Par. Der Sieg ging mit gesamt zwölf unter Par an den US-Amerikaner Talor Gooch.