Schlaflose Nächte im Pazifik

Für Träume kämpfen

Aufgeben ist keine Option. Die beiden können zum einen Historisches schaffen: Sie rudern als erster Österreicher und erste deutsche Frau über den Pazifik. Zum anderen wollen sie zeigen, dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen. Neben ihren Vollzeit-Jobs mussten sie trainieren, planen und viel Geld aufbringen: Für dieses Projekt wurden 120.000 Euro benötigt. Dennoch wollen sie alles, was am Ende übrig bleibt, an eine wohltätige Organisation spenden. Bis dahin warten noch einige Kilometer, geplant ist die Ankunft in einem Monat.