Deutschen verließen in Klettersteig die Kräfte

Am Sonntagvormittag kletterten drei Deutsche (32, 34 und 57 Jahre) den Klettersteig „Adrenalin“ in der Galitzenklamm in Amlach. Gegen 10.45 Uhr verließen den 32-Jährigen, der an der zweiten Position aufstieg, im obersten Drittel des Klettersteigs (Schwierigkeitsgrad D) plötzlich die Kräfte in den Händen.