Polizei im Einsatz: Mann erfolgreich wiederbelebt

Der Mann war am Sonntag in seiner Wohnung in der Ziegelstraße auf einmal leblos zusammengebrochen. Die Beamten der Polizei trafen als Erste vor Ort ein. Glücklicherweise wurden die Streifenwägen kürzlich flächendeckend mit Defibrillatoren ausgestattet, weshalb die Pollizisten das Gerät sofort in Betrieb nehmen und den Mann damit erfolgreich reanimieren konnten. Kurz darauf war auch schon der Notarzt zur Stelle. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in stabilem Zustand ins LKH West.