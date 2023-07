„Für Adi ist Monaco eine Riesensache“

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Aus in Gladach ist Adi Hütter retour auf der europäischen Trainerbühne. Was sich seit den ersten Gesprächen vor rund 14 Tagen abzeichnete, vermeldete die Sportzeitung „L’Équipe“ am Samstag um 17.12 Uhr als fix: Der 53-Jährige wird neuer Trainer des französischen Spitzenklubs AS Monaco und in den nächsten Tagen präsentiert. „Für Adi ist das eine Riesensache, ihn zeichnete schon als Kicker das Gespür für die richtige Entscheidung aus“, betont Walter Kogler, der als Spieler mit Kapitän Hütter 1997 in Salzburg den Meistertitel feierte, als Innsbruck-Trainer zwischen 2008 und 2012 zunächst in der Ersten Liga und später in der Bundesliga auf Hütter (betreute erst die Red Bull Juniors, dann Altach) traf.