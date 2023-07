Weingartner eröffnete Umfahrung mit Schützen-Sabel

Große Freude bei Spatenstich

Aber auch die Lärmbelastung war enorm. Und die Schülerinnen und Schüler, die ins nur zwölf Kilometer entfernte Imst zur Schule mussten, standen an den Samstagen nicht selten im Stau und sind erst am späten Nachmittag nach Hause gekommen. Es gab Tage, da waren sie zu Fuß schneller zu Hause. Die Freude war daher groß, als am 13. November 1992 der Spatenstich für die Umfahrung fiel. Der Durchschlag für den „Gertraud-Stollen“, dem See-Eck-Tunnel, war am 1. Dezember 1993, die feierliche Eröffnung am 1. Juli 1995.