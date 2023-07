Steirer kämpft nach Stromschlag um Gerechtigkeit

„Ich will einfach nur Gerechtigkeit“

Was ihn und seine Familie so fassungslos macht: Niemand will die Verantwortung für den Arbeitsunfall übernehmen. „Im Gegenteil, die ÖBB wollen sie mir sogar umhängen“, ist Stephan Ofenluger schockiert. Tatsache ist, dass die Schaltpläne falsch waren, die Oberleitung, in die er geraten war, am Schaltplan nicht eingezeichnet war. Das hat auch ein Gericht bestätigt, die Ursache stellt laut einem Urteil jedoch ein „Organisationsverschulden im Vorfeld der Planung des Projekt Alptrans dar und wäre auf höherer Ebene zurechenbar“.