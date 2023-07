Brunnen-Profi wusste, wie man Bohrung zustoppelt

Mehr als 50 Jahre Berufserfahrung

Kein Wunder also, dass Alfons Forster am Dienstagabend angerufen wurde, als nach der Gas-Explosion infolge einer Tiefenbohrung in Ansfelden Feuer am Dach war. „Ich habe mehr als 50 Jahre Berufserfahrung, aber so etwas ist mir noch nie passiert. Dabei graben wir als Firma mit unseren 35 Mitarbeitern 500 Brunnen und Tiefenbohrungen pro Jahr, insgesamt 50.000 Meter. Natürlich gibt es immer wieder Gase im Erdreich, das wird auch kontrolliert. Aber in Ansfelden war die Besonderheit, dass eine Art artesische Quelle angebohrt worden ist. Das Wasser ist mit tausend Litern pro Minute herausgeschossen.“ Durch den enormen Druck habe sich das Gas dann unterirdisch verteilt und sei durch den Kies, der für die Welser Heide typisch ist, und durch alte Keller hinaufdiffundiert.