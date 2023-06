Fix! Lafnitz-Boss übernimmt Champions-League-Klub

„Eine einmalige Chance“

„Wir wollen ja in Hartberg und Lafnitz Spieler ans internationale Niveau heranführen, dafür ist das der letzte Baustein unseres Projekts. So etwas hat es in Europa noch nicht gegeben!“, schwärmt Dellenbach im Gespräch mit der „Krone“. „Wir haben jetzt mit Pilsen einen Klub in der Conference League, in Hartberg einen Bundesligisten, in Lafnitz einen Zweitligisten - dazu überall diverse Klubs auf Landesebene und die Akademieteams in beiden Ländern. Das ist eine einmalige Chance, um auch Spielern die nötigen Entwicklungsschritte überall zu ermöglichen.“