Lafnitz: Vom Dorfverein zum Multikulti-Klub

So steigen der Schweizer Investor Martin Dellenbach und sein niederländischer Partner Percy van Lierop beim Klub groß ein. Dellenbach und van Lierop, ursprünglich in Hartberg gelandet und dort für die neue Akademie zuständig, sollen mit ihren Forderungen beim Bundesligisten (bei 20 Prozent Beteiligung in der GmbH) abgeblitzt sein - jetzt rückte dafür der benachbarte, aber interessante Zweitligist in den Fokus. Dort hatte Klubboss und Mäzen Bernhard Loidl nach Jahren der Alleinunterhaltung samt Unsummen an Investitionen oft mit dem Rückzug spekuliert - jetzt ist es soweit.