Salzburg-Kopie? „Wir wollen unsere eigene DNA!“

Dellenbach: Wir wollen ein Fußball-Bollwerk Oststeiermark schaffen. Ich bin ja bereits Geschäftsführer der Akademie in Hartberg und auch beim TSV in der Bundesliga beteiligt. Mit Lafnitz gab es eine Möglichkeit, einen Klub in der Zweiten Liga zu übernehmen. Es soll nun ein durchgängiges Modell geschaffen werden: Von der U12 bis U18 in der Akademie, weiter über die Landesliga und die Zweite Liga in Lafnitz bis in die Bundesliga zu Hartberg. Es soll eine ideale Plattform gefunden werden.