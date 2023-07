Wartebank statt Auslauf für Hunde-Freilaufzone

Fragen zu Umwidmungen

Ulram erklärt, dass man „nichts Böses“ im Sinn habe. Er habe lediglich noch Fragen zu anderen Umwidmungen in Siegendorf, die Teil des selben Pakets sind, in dem sich auch die Freilaufzone befindet. Das sei nichts Außergewöhnliches und werde bei anderen Gemeinden genauso gemacht. Im konkreten Fall geht es um eine großflächige Umwidmung in Bauland bzw. Rückwidmung in Grünland. Mit der Hundezone habe das nichts zu tun. Stenger hätte im Vorfeld ihre Aufgaben machen müssen, so der Klubchef.