Falscher deutscher Polizist von Cobra geschnappt

Doch zum Glück ging der Hausbesitzer gleich zur Polizei - diese konnte in umfangreichen Ermittlungen den deutschen Beschuldigten identifizieren. „Weitere Ermittlungen brachten die Erkenntnis, wo sich der Deutsche am 28. Juni befinden würde“, so die Polizei. „So konnten unter dem Zusammenwirken mehrerer Polizeikräfte das EKO Cobra in einem Hotel in Velden zuschlagen und den 66-Jährigen festnehmen.“ Der Deutsche, der teilgeständig ist, wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.