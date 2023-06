Christie Brinkley gibt „Falten-Brigade“ Kontra

Brinkley setzt sich gegen „Falten-Brigade“ zur Wehr

Die Rechnung hatten diese jedoch ohne Brinkley gemacht. Die bearbeitete ihr Kommentar zu dem Selfie, das in einem Auto entstanden war, und setzte darin zum Konter gegen die Kritiker an. „Die ,Falten-Brigade“ ist in den Kommentaren mit voller Wucht unterwegs!“, schrieb sie frech.