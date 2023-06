Kritik an geplanten Wolfsabschuss-Verordnungen

„Wiederausrottung wird in Kauf genommen“

Die Kritik am vorliegenden Entwurf ist aber vor allem inhaltlicher Natur: Stellt sich etwa heraus, dass ein getöteter Wolf gar nicht für die ihm angelasteten Risse in Frage kommt, hat das keine Konsequenzen. Vielmehr dürfen so lange weitere Tiere geschossen werden, bis der tatsächliche „Problemwolf“ erwischt wird. Das lasse den Eindruck entstehen, „dass durch eine solche Verordnung die lokale Wiederausrottung von Wölfen in Salzburg zumindest in Kauf genommen, wenn nicht sogar bezweckt wird“, heißt es von der AG Wildtiere. Damit stehe der Verordnungsentwurf in krassem Gegensatz zu den rechtlich bindenden Verpflichtungen aus der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU.