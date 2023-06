Syrer dealte online mit ausgestopftem Federvieh

Es war ein sehr kurzer, aber höchst unüblicher Prozess, der am Donnerstag am Verhandlungsplan des Salzburger Landesgerichtes stand. Der Vorwurf: Verletzung des Artenhandelsgesetzes. Ein in Salzburg lebender Syrer (40) hat etliche ausgestopfte Tiere über eine österreichweit bekannte Internetplattform gekauft und verkauft. Bei allen präparierten Tieren handelte es sich um geschützte und teils gefährdete Lebewesen.