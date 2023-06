Branson eröffnet nun auch den Weltraumtourismus

Elon Musk und Jeff Bezos haben es bereits getan. Nun hat auch der britische Milliardär und Raumflug-Entrepreneur Richard Branson Weltraumtouristen ins All befördert. Das Raumflugzeug „VSS Unity“ startete am Donnerstag gemeinsam mit seinem Mutterflugzeug „VMS Eve“ von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico. In einer Höhe von etwa 14 Kilometern dockte „VSS Unity“ von „VMS Eve“ ab und startete einen kurzen Allflug. An Bord waren drei italienische Wissenschaftler.