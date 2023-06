Mädchen fast ertrunken - Treffen mit Lebensrettern

56-Jähriger begann mit Notmaßnahmen

Ein 56-jähriger Sozialarbeiter traf sich an jenem Tag mit Freunden an der Neuen Donau. Er blieb zunächst selbst noch am Ufer, als seine Freunde nach der Abkühlung im kühlen Nass plötzlich mit dem leblosen Mädchen aus dem Wasser kamen. Emanuel begann am Ufer sofort mit den Notmaßnahmen. Nachdem er nicht wusste, wie lang das Kind bereits unter Wasser war, hat er so schnell wie möglich reagiert.