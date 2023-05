Wirt rechnet: Darum kostet mein Schnitzel so viel

Denn nicht nur die Gäste stöhnen unter der allenthalben grassierenden Teuerung, auch die heimischen Gastronomen. Jedem zehnten Wirten in Österreich droht laut einer aktuellen Studie der Wirtschaftskammer das Aus. „Die Schimpferei auf die Gastronomie halte ich echt für überflüssig. Angeblich sollen die Wirte sich ja alle eine goldene Nase verdienen. Warum hören dann bitte so viele auf, wenn’s angeblich so lukrativ ist?“, sagt der 55-Jährige, der unter anderem den „Seehof“ in Goldegg und das „Angertal 1180“ in Bad Hofgastein führt. Das Problem? „Wir diskutieren in Österreich immer nur über den Preis, aber nie über die Qualität.“