„Mars oder Manhattan?“ New York in Smog gehüllt

Am Mittwoch wurden in 16 Bundesstaaten Warnungen wegen der Luftqualität ausgesprochen. In Pennsylvania erreichte der Wert des Luftqualitäts-Index die Zahl 410 - ab 300 wird es gefährlich. Auch in der US-Hauptstadt Washington rund 370 Kilometer weiter südlich war die Luft am Mittwoch trüb und es roch verbrannt. Beide Städte sprachen eine Warnung wegen schlechter Luftqualität aus. In New York galt zwischenzeitlich die höchste Stufe der Luftverschmutzung: „Gefährlich“ - der offiziellen Seite Airnow.gov zufolge sollten alle Bewohner der 8-Millionen-Metropole in den Gebäuden bleiben und körperliche Aktivitäten vermindern.