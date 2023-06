„Aktivismus wie noch nie“ gegen Mollner Gasbohrung

„Aktivismus wie noch nie“

Vehement widersprachen all dem die Gegner des Projektes, die auch zu der Pressekonferenz gekommen waren. Kritik kam unter anderem von einer Bürgerinitiative, weiters von der Klimaallianz Oberösterreich und dem Naturschutzbund. Am versöhnlichsten war noch die Überreichung eines am geplanten Bohrplatz gepflückten Blumenstraußes an Fink. Weniger freundlich war die Ankündigung „Sie werden eineh Aktivismus sehen, wie sie ihn noch nie erlebt haben“ und die Drohung, als Mitverursacher der Klimakatastrophe gerichtlich angeklagt zu werden.