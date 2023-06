Innsbruck macht sich bereit für die Pflegelehre

40 Pfleger machen Ausbildung zum Ausbildner

Dort sollen Praxisanleiter in einem Schlüssel von 1:3 die Lehrlinge begleiten. Dafür bekommen sie unter anderem eine eigene Mentorenausbildung. Derzeit machen 40 Pfleger die Ausbildung zum Ausbildner. Bis die Lehrlinge 17 sind, haben sie keinen direkten Kontakt zu Patienten - das gibt die Ausbildungsverordnung des Bundes vor. Gelernt wird trotzdem viel, der Arbeitsaufwand ist groß. Wenn man den Lehrberuf im Heim absolviert, sind 160 Stunden in der Klinik, 120 Stunden in der mobilen Pflege und 120 in der Behindertenhilfe zu leisten.