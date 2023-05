Lehrlinge für Pflege: Tirol startet Versuchsballon

Diskutiert wurde schon oft und viel über die Defizite im Pflegebereich im Tiroler Landtag und auch im Nationalrat. Dieser beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Einführung einer Pflegelehre zunächst als Ausbildungsversuch, der im Herbst auch in Tirol startet. Die reguläre 1. Klasse soll ab April 2024 an der Tiroler Fachberufsschule für Ernährung, Schönheit, Chemie, Medien in Innsbruck beginnen. Während für allgemeinbildende Unterrichtsgegenstände Fachpersonal zur Verfügung steht, muss dieses für den fachtheoretischen und -praktischen Unterricht erst gewonnen werden. „Hier laufen gerade intensive Gespräche in Bezug auf eine Lernortkooperation mit einer Pflegeschule“, heißt es in einem Konzeptentwurf, der der „Tiroler Krone“ vorliegt.