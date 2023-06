Altersschwerpunkt wird mit Spitalsumbau gestärkt

Aus 20 Betten der „Med 1“ werden 16 Betten des Zentrums für Altersmedizin. Der Schwerpunktstandort in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel soll damit gestärkt werden. Die niederösterreichisches Landesgesundheitsagentur bekommt damit aber auch ein weiteres Problem besser in den Griff.