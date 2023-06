Paketzusteller von Passant mit Messer attackiert

Gegen 14.45 Uhr sprach der Passant den Zusteller, der gerade ein Paket in der Wagramer Straße ablieferte, plötzlich an. „Er fragte, ob der Mann aus dem Nahen Osten komme und provozierte den 27-Jährigen“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die beiden Männer gerieten daraufhin in Streit, die Auseinandersetzung schaukelte sich schnell hoch, bis die Fäuste flogen.