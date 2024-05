Mit Händen in Kreissäge und Holzspalter geraten

Beinahe zeitgleich ereigneten sich am Samstagvormittag in Tirol schwere Unfälle bei Holzarbeiten. In Vals (Bezirk Innsbruck-Land) geriet ein 56-Jähriger mit einer Hand in eine laufende Kreissäge, in Hippach im Zillertal verletzte sich ein Landwirt (70) bei Arbeiten mit einem Holzspalter schwer.