Fünf Verletzte nach Unfall mit drei Autos

Drei beteiligte Fahrzeuge

In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall fuhr das Auto der 38-Jährigen gegen den Pkw eines am Kreuzungsbereich wartenden 57-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Durch den Unfall Verletzten sich alle beteiligten Insassen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verletzten in die Landeskrankenhäuser Weiz und Graz. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Oberfeistritz war im Einsatz.