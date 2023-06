Dornbirner Klimaticket sorgt nicht nur für Freude

Die gute Nachricht zuerst: Ab 1. Juli dürfen Studierende mit Hauptwohnsitz in Dornbirn für 411 mit dem Klimaticket durch ganz Österreich fahren. Diese Ankündigung der Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann via Facebook, dürfte zwar bei den jungen Frauen und Männern für Freude sorgen, Kaufmanns politische Gegner hingegen erfreute der Post wenig. Hatte doch erst in der vergangenen Woche der Fraktionsführer der Dornbirner Roten, Markus Fäßler, einen solchen Antrag eingebracht.