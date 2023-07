Von Homeoffice bis „Workation“: Job und Ausgleich

Homeoffice, flexible Dienstzeiten, Sabbatical: Die Arbeitswelt ist im Wandel und bietet längst mehr als nur stures, tristes Dahinarbeiten an einem fixen Arbeitsplatz - Tag ein und Tag aus, jahrelang, wie es jüngere Generationen noch von den älteren kennen. Die viel zitierte Work-Life-Balance darf Arbeitnehmern heutzutage wichtig sein. So reichen die neuen Job-Modelle sogar bis zur „Workation“ - also die Kombination von Urlaub und Arbeit. Klingt spannend? Dann lesen Sie weiter!