Kärntner Bundesliga-Derby schon in Runde zwei

In der Vorsaison hatten sich in den Kärntner Derbys jeweils die Auswärtsteams durchgesetzt! Austria Klagenfurt gewann in Wolfsberg mit 4:3, der WAC dann in Klagenfurt mit 3:0. Am 5. August um 17 Uhr kommt‘s schon in der 2. Bundesliga-Runde zum heißen Duell. Das Rückspiel steigt dann Anfang November in Wolfsberg.