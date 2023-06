Grazer Postmitarbeiter stahl Waren aus Paketen

„Offensichtlich bringt die Post nicht allen etwas“, meinte Richter Andreas Rom in Hinblick auf die vielen geplünderten Pakete. „Warum machen Sie so etwas? Die Sachen gehören den Kunden, die sich darauf freuen und dann traurig sind, dass einiges fehlt“, hielt er dem Angeklagten vor. „Ich weiß nicht, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ich entschuldige mich tausend Mal“, meinte der Angeklagte (24) zerknirscht.