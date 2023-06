„Kann mir auch Grenzzaun zu Slowenien vorstellen“

Angerer kann sich Grenzzaun auch zu Slowenien vorstellen

Bei der Forderung nach einem sofortigen Aussetzen der Annahme von Asylanträge durch das ausrufen eines Asylnotstands, ist Angerer aber jedenfalls an Board. Dazu werde es in der Landtagssitzung am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag geben: „Es muss eine Notverordnung für eine Asyl-Obergrenze erlassen werden!“ Auf Nachfrage könne aber auch er sich einen mobilen Grenzzaun, wie ihn das „Festung-Österreich“-Konzept unter anderem vorsieht, zum Nachbarland Slowenien vorstellen.