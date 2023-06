Olympia 2024: Kein Alkoholausschank für Zuschauer

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird es für die Zuschauer in den Austragungsstätten keinen Alkoholausschank geben. Die Organisatoren der Spiele hätten dies unter Verweis auf ein seit 1991 geltendes Alkoholverbot in Sportanlagen in Frankreich entschieden, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Montag. Nur für VIP-Gäste werde eine Ausnahme gemacht, hieß es.