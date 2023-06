Fünf Fragen und Antworten zur kika/Leiner-Pleite

Wie viele Beschäftigte sind von der Möbelhaus-Insolvenz betroffen?

166 Mitarbeiter sind beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet, davon 40 Beschäftigte in Leoben, 45 in Judenburg, 33 in Liezen und 43 in Feldbach. „60 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Der Anteil der Über-50-Jährigen liegt bei 46 Prozent“, erklärt Karl-Heinz Snobe.